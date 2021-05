Facebook verwijdert steungroep voor terreurverdachte Jürgen Conings die bijna 50.000 leden telde

Socialemediagigant Facebook heeft zelf besloten om de groep te verwijderen. "We hebben deze groep verwijderd omdat het ons beleid ten aanzien van Gevaarlijke Individuen en Organisaties geschonden heeft", aldus een woordvoerder van Facebook. "Content, groepen en pagina's die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram." Conings is momenteel terreurverdachte en geen terrorist, zoals Facebook hier wel stelt. In de richtlijnen van Facebook staat wel te lezen dat ze groepen of pagina's verwijderen die gevaarlijke personen steunen.