Foto van geweer in dreigfilmpje VTI Menen blijkt van internet geplukt

Zeker is al dat het beeld van het geladen geweer in het filmpje niet in België genomen is. Het is een foto van het internet die al bijna 10 jaar oud is. Hij verscheen in een online artikel van de Los Angeles Times, over een 15-jarige kerel die door de politie gearresteerd werd omdat hij het wapen in bezit had. Leerlingen van het VTI kwamen de originele foto op het spoor en verwittigden de politie, maar die waren al op de hoogte. "Het is fijn dat die jongeren met ons meedenken", zegt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politie in Menen, "maar we hadden het in de loop van het onderzoek zelf al ontdekt. Nu maar hopen dat we de persoon die die beelden postte snel kunnen vatten en meer duidelijkheid krijgen. Er zijn inderdaad een aantal elementen die ons doen vermoeden dat de posts een wansmakelijke grap waren, maar zeker weet je het natuurlijk nooit, tot je de dader te pakken hebt."