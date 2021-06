Gedetineerde krijgt 2 jaar extra cel omdat hij Brugse cipier aanvalt 

Tijdens het proces kon de dertiger geen degelijke uitleg geven voor zijn gedrag. Hij beweerde dat hij de cipier kent van vroeger en dat hij de feiten heeft uitgelokt. Maar wanneer de rechter doorvroeg, hield zijn verhaal weinig steek. Hij werd dan ook veroordeeld tot 2 jaar en een boete van 800 euro. Hij moet de cipier ook een voorlopige schadevergoeding betalen van 1500 euro. Dat bedrag kan nog oplopen als een dokter oordeelt dat de schade eigenlijk nog groter is. De cipier is minstens nog tot eind volgende maand werkonbekwaam. Hij brak zijn neus en klaagt nog steeds over hoofdpijn.