Genk en Hasselt zoeken opvolger voor deelfietsen

"Samen met de stad Hasselt gaan we een opdracht uitschrijven om deelfietsen aan te bieden in de twee steden", zegt schepen van mobiliteit Michael Dhoore (CD&V). "We gaan zeker ook het accent leggen op de elektrische deelfietsen, dat zal naar de toekomst heel belangrijk zijn."

Genk wil zo veel mogelijk mensen op de fiets krijgen legt Dhoore uit: "Ik denk dat het belangrijk is dat in alle steden, dus ook in Genk en Hasselt, er nog meer functioneel gaat gefietst worden. Wij geloven in dat deelfietsensysteem en vandaar dat we weer die kaart gaan trekken met de nadruk op het elektrische deelfietsen."

Genk hoopt samen met Hasselt in het najaar al met het nieuwe deelfietsensysteem van start te kunnen gaan. De volgende weken zal besproken worden of ook Diepenbeek in het nieuwe systeem zal stappen.