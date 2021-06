Gentenaar plant acaciaplanten in Congo: "Om voedzame rupsen mee aan te trekken"

De provincie Oost-Vlaanderen en de Don-Bosco school in Sint-Denijs-Westrem steunen een bijzonder project om hongersnood in Congo aan te pakken. Het project Africans feed Africans is een initiatief van Gentenaar Patrick De Bleser in de Congolese stad Lubumbashi en loopt al sinds 2016. De bedoeling is om met een acaciaplantage bepaalde specifieke rupsen van nachtvlinders aan te trekken, waar ze dan voedsel van maken.