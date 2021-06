BELUISTER: Gentse supporter van Club Brugge vraagt vriendin ten huwelijk tijdens omstreden kampioenenviering

Vriendin Chloë twijfelde niet en zei gelukkig onmiddellijk "ja". Het jonge koppel is een jaar en twee maanden samen. Tycho zelf was tot dan toe niet zo bezig met trouwen: "Maar Chloë heeft daar mijn gedachten wel over veranderd. Maar het is zeker niet van moeten," verzekert Tycho tijdens het middagprogramma van Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Lees verder onder de foto van de verlovingsring.