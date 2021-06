Drie scholen in Evergem hermetisch afgesloten nadat scholier dacht  Jürgen Conings gezien te hebben. Zoekactie levert niets op

De scholen zelf wisten eerst niet om welke zoekactie het ging: "We zijn niet ingelicht, maar wisten wel dat het ernstig was. Het was de eerste keer ooit dat we onze school hermetisch moesten afsluiten. Na een tijdje hoorden we het geluid van een helikopter. We hebben een paar keer gepolst, maar de politie loste niet veel info." Doordat ze de online media konden volgens, wisten ze na een tijdje wel naar wie de politie op zoek was.