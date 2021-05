Hebben de nieuwe Europese nachttreinen kans op slagen?

In de vorige eeuw en tot het begin van de jaren 2000 was België nog met verschillende Europese steden via nachttreinen verbonden. In 2003 ging de laatste trein ter ziele. Europese wetgeving over de liberalisering van het spoor in de jaren negentig maakte het voor nationale spoormaatschappijen zoals de NMBS financieel veel minder interessant om nachttreinen over lange afstand naar het buitenland te sturen.