Hoe gaat het in Gaza, na de bommen? "Hele flatgebouwen neergehaald, gaten in de weg, kapotte leidingen"

Om die reden heeft Hamas raketten afgeschoten naar Israël, waarna dat Gaza is beginnen bombarderen. "Als je dan vraagt: 'was dit het nu waard?', zeggen veel mensen: 'Ja, we wilden zo tonen dat Jeruzalem onze hoofdstad is'. Daarbij moet je wel de kanttekening maken dat het moeilijk is om hier iets anders te zeggen. Hamas heeft hier alles in handen en heeft overal ogen en oren. Dus ze kunnen ook niet zomaar zeggen: 'dat hadden we niet moeten doen'."