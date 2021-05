India zet zich schrap voor tweede cycloon "Yaas"

In de Golf van Bengalen, aan de oostkant van India, tekent een grote cycloon zich af. De tropische storm beweegt noordwaarts en zal volgens het Indiase Meteorologisch Departement (IMD) ter hoogte van de deelstaten West-Bengalen en Odisha woensdag aan land komen. Cycloon Yaas zal windvlagen tot 185 kilometer per uur met zich meebrengen. In kustgebieden verwacht het IMD stormvloeden van vier meter hoog.