Komend weekend droog en tot 21 graden: is de lente eindelijk in het land?

Maar benadrukt Sabine Hagedoren, het is niet uitzonderlijk slecht. We waren wat verwend door vorig jaar. "Vorige lente was een prachtige lente", vertelt ze. "Nu was april ook koud, de koudste sinds het begin van de metingen. Dat geeft geen goed gevoel." Het klopt dat deze lente dus frisser is dan anders, maar zeker voor de meimaand valt dat al bij al goed mee.

Doordat we voorlopig enkel op de terrassen mogen zitten, zitten we dus met een vergrootglas naar het weerbericht te kijken. Of met het mooie weekend ook meteen de lente echt begonnen is, is voorlopig koffiedik kijken. De voorspellingen zijn vanaf dinsdag niet eenduidig. "Vanaf dinsdag krijgen we meer wolken en is er opnieuw een grotere kans op buien."