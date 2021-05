"Ons elektriciteitsnet kan dit niet aan, kabels over stoep zijn onveilig": installateurs kritisch voor "laadpalenplan"

Er is dus dringend nood aan extra laadpalen, zowel bij particulieren, als bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of parkings van winkels. Somers stelde onder meer voor dat mensen die geen oprit hebben - en dus geen eigen laadpaal kunnen installeren - onder bepaalde voorwaarden een kabel over de stoep zouden mogen leggen, naar een laadpunt in de buurt. Maar daar stelt Filip Van Mol van Eloya, die de installatoren van laadpalen vertegenwoordigt, zich serieuze vragen bij.

"Als men tegen 2030 ergens wil geraken, dan is het hoog tijd om in actie te schieten, en hier geld voor vrij te maken. Maar dit voorstel is niet zo realistisch als het lijkt", zegt Filip Van Mol daarover. "Stroomkabels over of onder stoep: dat is een slecht idee."