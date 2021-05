Peruviaanse rebellengroep doodt 14 mensen, onder wie 2 kinderen, in gewapende aanval

Het Lichtend Pad is een extremistische groep die in de jaren '80 een guerrilla-oorlog begon in de Andes. In de jaren 90 lanceerde de voormalige autoritaire president Alberto Fujimori, de vader van de huidige conservatieve kandidaat, een repressieve campagne in de bergstreken, waarbij veel boeren en andere onschuldige mensen gefolterd en gedood werden. De campagne had weinig succes maar met de arrestatie van Lichtend Pad-leider Abimael Guzman in 1992 verloor de communistische beweging aan militaire kracht. Nadien legde het Lichtend Pad zich vooral toe op hun banden met de Peruviaanse drugswereld. Naar schatting kwamen zo'n 70.000 mensen om tussen 1980 en 2000 door het conflict met het Lichtend Pad.