Man met levenslang rijverbod moet jaar cel in omdat hij met vals rijbewijs achter het stuur kroop

Het valse rijbewijs van beklaagde Geert G. werd opgemerkt op 14 november 2019, toen hij gecontroleerd werd door de politie naar aanleiding van een niet betaalde verkeersbelasting. De agenten zagen dat het rijbewijs, zogezegd uitgegeven in 2000, niet correct ingevuld was.

De man is in het verleden al 56 keer veroordeeld, voornamelijk voor verkeersfeiten, maar hij werd ook al schuldig bevonden aan feiten van valsheid in geschriften en diefstal. In haar motivatie voor de straf schreef de rechtbank dat de man hardleers was en de kans op herhaling groot is. De beklaagde was niet komen opdagen voor zijn zitting en werd dus bij verstek veroordeeld.