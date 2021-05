"Nero, de man achter de mythe": expo in Brits Museum plaatst beruchte Romeinse keizer in een nieuw licht

Maar, zo maakt de tentoonstelling duidelijk, dat verhaal is een mythe, en als dusdanig een passende inleiding voor een keizer van wie het verhaal grotendeels geschreven is door zijn vijanden na zijn dood.

Zo is het beeld gecreëerd van de 'Nero die we zo graag haten', zei Francesca Bologna, de curator van de tentoonstelling. "Ons doel hier is te tonen dat dit beeld, hoe populair het ook moge zijn, in werkelijkheid gebaseerd is op zeer, zeer vooringenomen verslagen en dat we het dus moeten aanvechten".

"Het verhaal van Nero gaat over hoe we informatie moeten benaderen, hoe we altijd onze bronnen kritisch moeten benaderen. Dat is relevant voor Nero, het is relevant voor geschiedkundigen, archeologen en het is ook relevant voor doordeweekse mensen die hun doordeweekse levens leiden", zei Bologna aan het persbureau AP op een persvoorsteling van de tentoonstelling.