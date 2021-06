Nieuwe lichting ooievaars geboren in natuurgebied Maaseik

Mooie beelden vanuit het natuurgebied Tösch-Langeren in Maaseik, want daar is ooievaar Lisa bevallen van haar jongen. In februari hoorden we al dat er een mannetjesooievaar geland was in haar nest. En daar zouden wel eens kindjes van kunnen komen ...

Conservator Francis Telen maakte zich in februari nog zorgen dat het nest niet stevig genoeg zou zijn voor het koppel en eventuele jongen en het misschien zou begeven. Maar de twee ooievaars waren duidelijk zeker van hun zaak. En intussen is hun nest gevuld met verschillende ooievaarsjongeren.