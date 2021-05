VS-president Joe Biden en Russische collega Vladimir Poetin ontmoeten elkaar volgende maand voor het eerst

De spanningen tussen Rusland en de VS lopen verder op sinds de machtswissel in de VS. Afgelopen maand kondigde de VS nog aan dat het 10 Russische diplomaten uit het land zette en voerde sancties in tegen tientallen Russische bedrijven als een reactie op de een grootschalige cyberaanval op verschillende Amerikaanse overheidsinstanties vorig jaar. Bovendien noemde Biden Poetin onlangs een moordenaar, wat de woede van de Russen op de hals haalde.