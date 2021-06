Politie onderzoekt beelden van supportersviering bij KRC Genk

Nadat Racing Genk kampioen Club Brugge in de slotmatch had verslagen en daarmee een succesvol seizoen afrondde, werd de spelersbus aan het stadion opgewacht door honderden supporters. Die wilden op die manier hun appreciatie voor hun club tonen. Het was geen officieel geplande viering en daardoor waren er met politie of bestuur van de club ook geen afspraken gemaakt. Maar de supporters waren spontaan samengekomen, staken bengaals vuur aan en stonden te zingen en te dansen.

