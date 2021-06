Is er een brandstichter aan het werk in Genk? Gerechtelijk lab onderzoekt 3 branden

Gisterenochtend brak rond 5.40 uur brand uit in een veranda van een huis in de Frans Allardstraat. ’s Avonds rond 20 uur was er een gelijkaardige brand, op een terras van een woning in de Koning Albertstraat. En enkele uren later werden de brandweer en politie opgeroepen voor een derde brand, dit keer in een tuinhuis in de Venkellaan.