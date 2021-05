Damme legt eerste waterdoorlaatbare weg in Vlaanderen aan: regen gaat niet verloren in riool, maar dringt in de bodem

Het regenwater gaat hier niet meer verloren in de riool, maar dringt door in de ondergrond. Dat is niet alleen goed voor de bomen, die hier groeien, maar het is ook goed voor het milieu. "In een stedelijke omgeving heeft dat ook een klimaatimpact. Het blijft koeler in de stad omdat het water gebufferd wordt en vanuit de bodem kan verdampen. Ook de bomen hebben direct toegang tot zowel lucht als water. Je zal ook minder problemen hebben met uitstulpingen in de baan van boomwortels, die absoluut naar boven willen groeien", legt ingenieur Vermeulen uit.