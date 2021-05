Rutger Dobbelaere (17) uit Melsele is voor 3e keer Olympiadekampioen: "Het is een deel van mijn leven geworden"

Elk jaar worden er verschillende wedstrijden, of Olympiades, georganiseerd. Leerlingen van het secundair van over heel Vlaanderen kunnen daaraan deelnemen. De wedstrijden zijn telkens opgedeeld in specifieke categorieën en per graad. Zo heb je bijvoorbeeld Olympiades die de kennis van wiskunde, chemie of fysica testen, maar evengoed is er de Olympiade Nederlands en zelfs Frans.