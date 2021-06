Scholen in Wellen mogen voorzichtig heropenen na corona-uitbraak

De leerlingen van 't Laantje in Ulbeek testten allemaal negatief. Een week geleden legden nog 20 kinderen een positieve test af. Toch kan die school pas volgende maandag heropenen omdat alle personeelsleden nog in quarantaine moeten blijven. "Het is een kwestie van overmacht", zegt burgemeester Els Robeyns (Vooruit). "Er zijn te weinig leerkrachten om les te kunnen geven." Een van de leerkrachten en een begeleider van de buitenschoolse opvang testten wel nog positief op COVID-19., maar deze personen zaten al geruime tijd in quarantaine en hun laatste contacten dateren van 12 dagen geleden.