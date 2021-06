Schoonmaakpersoneel ziekenhuizen voert actie voor coronapremie

De actie vanmorgen in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en in andere ziekenhuizen is een gezamenlijk initiatief van ABVV en ACV. "Het schoonmaakpersoneel blijft duidelijk onzichtbaar voor de ministers. Daarom zullen zij zich zelf ook even onzichtbaar maken door een korte werkonderbreking", gaat Maertens verder.

"Het schoonmaakpersoneel in onderaanneming is echt ontgoocheld. Ze verdienen weinig geld en presteren onder druk. Tegelijk wordt hun werk streng gecontroleerd. De mensen zijn ontzettend teleurgesteld dat ze vergeten zijn door de politiek. Onze beide vakbonden steunen hen dan ook volop."