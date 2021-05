Minister Somers verwacht van gemeenten "laadpaalplan" voor elektrische auto's, lokale besturen bezorgd over uitvoering 

Somers wil de lokale besturen daarom ondersteunen om een concreet laadpaalplan op te stellen: "Een actieplan waarin lokale besturen aangeven hoeveel laadpalen ze in hun gemeente willen en hoe ze dit concreet gaan realiseren." Somers geeft meteen al een aantal ideeën hoe gemeenten dat zouden kunnen doen. "In Nederland bestaat bijvoorbeeld het systeem "paal volgt wagen": wanneer je een elektrische wagen hebt, voorziet het gemeentebestuur in de directe omgeving in de publieke ruimte ook een laadpaal", zegt hij in "De ochtend".



"Een tweede concreet voorbeeld is dat je onder bepaalde voorwaarden een kabel over de stoep zou mogen leggen. Je mag niet vergeten dat 57 procent van de mensen geen oprit heeft waar men de wagen kan stallen en zelf een private laadpaal kan voorzien."

Somers denkt ook nog aan het openstellen van de parkings van grootwarenhuizen of kmo's zodat mensen na de werkuren of na de openingsuren van de winkel hun auto kunnen opladen. Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid van een "oprotpremie", zoals die al in Nederland gebruikt wordt. "Wanneer je snel weggaat, op het moment dat je wagen geladen is aan een laadpunt, krijg je een verminderd parkeertarief."

Beluister het gesprek met Vlaams minister Somers in "De ochtend":