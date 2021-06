Socioloog over split Katastroof: "Polarisering rond Jürgen Conings is symptomatisch voor wat we zien in onze samenleving"

Professor sociologie Walter Weyns schrikt niet van de breuk binnen de Antwerpse muziekgroep Katastroof over de zaak-Jürgen Conings. "Het is een fenomeen dat we vaker zien. Brede maatschappelijke discussies worden voortgezet in familiekring of een vriendengroep. Die zorgen voor dezelfde scheuring die je in die gepolariseerde wereld van vandaag ook aantreft", zegt hij op Radio 2 Antwerpen.