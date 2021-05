Stef Bef stapt uit Katastroof: "Zjuul Krapuul had sympathie voor Jürgen Conings, dat was de druppel"

De directe aanleiding voor de split van Katastroof was een grap van Stef Bef op Facebook over de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Zjuul Krapuul reageerde daarop met een steunbetuiging voor Conings. "Dat was slechts de druppel. Ik maak me al een tijdje zorgen over Zjuul. Mensen glijden weg in een wereld van complottheorieën. Ze worden boos, er is zoveel haat. Maar corona is echt, en geen complot van de regering. Er zijn effectief doden gevallen. Zjuul gelooft dat allemaal niet", zegt Bef.