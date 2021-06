Studenten in Roeselare leggen examens af tussen de biervaten

VIVES organiseert sinds vorig jaar al - toen corona uitbrak - examens buiten de schoolgebouwen. De extra ruimte laat de studenten toe om op coronaveilige afstand te zitten. Een deel van die examens zullen nu ook plaats vinden in het bezoekerscentrum van de brouwerij Rodenbach, waar onder meer grote biervaten tentoongesteld staan. "Bier zullen ze niet krijgen", lacht Rudi Ghequire van Rodenbach."Wel een mooie, rustgevende plek om hun proeven af te leggen. Door de coronacrisis mogen we voorlopig toch geen geleide bezoeken doen in de brouwerij, dus de ruimte staat vrij. Dan vinden we het nog zo leuk om er de studenten te kunnen ontvangen."



Rodenbach hoopt het bezoekerscentrum tegen september weer te kunnen openen voor het ruime publiek.