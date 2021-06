Supermarktketen Jumbo breidt uit in Limburg: 2 nieuwe winkels en 70 jobs

Na de drie winkels in Sint-Lambrechts-Herk, Pelt en Lanaken zullen binnenkort ook de inwoners van Zonhoven en Heusden-Zolder een Jumbo-winkel in hun gemeente hebben. De Nederlandse keten is aan een opmars bezig in België. Na de opening van de twee nieuwe vestigingen, staat de teller op elf winkels in het hele land, waarvan vijf in Limburg.