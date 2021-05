"Trainingen" tegen racisme voor ouders van voetballertjes in Gent: "Willen cultuuromslag bereiken"

Afgelopen weekend was er nog een incident tijdens de wedstrijd tussen AA Gent en KV Mechelen. De assistent-trainer van Mechelen, Fred Vanderbiest, zou toen mogelijks een racistische uitspraak hebben gedaan naar een van de spelers van Gent. Los van dat incident waren ze bij de AA Gent Foundation, dat is de sociale werking van de club, al even bezig met de uitwerking van een initiatief om racisme uit het voetbal te bannen. Zo werken ze er "trainingen" uit om ouders bewust te laten nadenken over racisme aan de zijlijn.