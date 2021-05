"Een bom? Van waar komt die informatie?": zo verliep volgens Wit-Rusland communicatie met vliegtuig waarin opposant zat 

Hoe verliep het gesprek (volgens de Wit-Russen)?

De luchtverkeersleiding in Minsk neemt contact op met de piloot van de lijnvlucht tussen Griekenland en Litouwen. De Wit-Russen maken in het transcript melding van een bom aan boord van het Ryanairvliegtuig. Volgens de Wit-Russen ging het om een bomdreiging van de Palestijnse beweging Hamas . De piloot twijfelt eerst en vraagt van waar deze informatie komt. De Wit-Russische verkeersleiders blijven vaag hierover. De piloot vraagt opnieuw hoe betrouwbaar deze informatie is.

ATC (luchtverkeersleiding Minsk): "We hebben informatie van speciale diensten dat jullie een bom aan boord hebben en dat deze geactiveerd kan worden boven Vilnius. (...) Voor veiligheidsredenen raden we aan om te landen op de luchthaven van Minsk."

Piloot: "Opnieuw, van wie komt deze aanbeveling om te landen in Minsk? Kwam het van de autoriteiten van de luchthaven van vertrek (Athene) of van de luchthaven van aankomst (Vilnius)?"