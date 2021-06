Van grote tekorten tot het verbranden van duizenden coronavaccins: hoe verloopt het vaccinatieprogramma in Afrika? 

In Afrika worden geen coronavaccins geproduceerd. "Het continent heeft in het COVAX-programma vooral het AstraZeneca-vaccin uit India ontvangen", vertelt dokter Mihigo. "Maar sinds de situatie in India zeer kritiek is, heeft de Indiase overheid beslist om alle vaccins te houden voor eigen gebruik", vervolgt de dokter. "Het heeft al tot veel spanningen geleid voor de bevoorrading in deze regio."



De WHO-arts vertelt dat ze nu met andere producenten proberen samen te werken, "maar dat is geen evident verhaal". De mensen die in maart hun vaccin kregen, hebben nu hun tweede dosis nodig. Ze bekijken verder of rijkere landen hun overschotten kunnen doneren om toch aan die dringende nood tegemoet te komen.