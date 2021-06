Pomona vzw legt voedselbos aan in Meerdonk: "Eigen duurzame, seizoensgebonden, lokale voeding produceren" 

Aangezien de meeste bomen en struiken net geplant zijn, is het momenteel nog te vroeg voor bezoekers om noten of bessen te komen plukken. "Het zal nog een aantal jaren duren voor de voedselproductie echt op gang zal komen", legt Van Hoye uit. "Dan zullen we wel richtlijnen moeten opstellen, hoe het plukken in zijn werk zal gaan."