Volledige middelbare school met 3000 leerlingen op schooluitstap naar Walibi: "50 bussen rijden hele dag op en af"

"Het vraagt een strakke organisatie om al onze 3000 leerlingen naar Walibi in Waver te krijgen", vertel adjunct-directeur Lieve Smeulders van het Heilig-Hartinstituut in Heverlee. "We moeten rekening houden met de klasbubbels en kunnen dus niet twee klassen in één bus zetten. Daarom zullen er gedurende de hele dag 50 bussen heen en terug rijden."

Die bussen halen ze onder andere bij het Limburgse autocarbedrijf De Zigeuner, maar ook bij Pelikaancars uit Tielt-Winge. Rudy Bruyndonckx is één van de buschauffeurs van Pelikaancars die de leerlingen brengt."We rijden vanuit ons bedrijf met 15 bussen. Ik moet zelf drie keer heen en terug rijden van Heverlee naar Waver." Bruyndonckx hoopt dat de kinderen uitgelaten zijn, "want het is al lang geleden dat ze nog eens met de school op pad zijn geweest."

Ook voor Bruyndonckx is het lang geleden dat hij nog op pad is geweest. "Het is een lange, stille periode geweest. Begin mei zijn we langzaamaan opnieuw begonnen en nu draaien we weer op volle toeren. Na zolang te hebben stilgezeten, is het een verademing om weer achter het stuur te kruipen."

Beluister hier het gesprek met Bruyndonckx: