Voortvluchtige Italiaanse maffiabaas na jarenlange zoektocht opgepakt in Brazilië

Morabito is een kopstuk van de ‘ndrangheta, de maffia uit Calabrië, helemaal in het zuiden van Italië, die intussen is uitgegroeid tot de machtigste maffia in Italië. Al in 1995 dook de vierenvijftigjarige Morabito, bekend als de “cocaïnekoning van Milaan” onder voor de politie, die hem pas in 2017 kon arresteren in Uruguay. Vanuit een luxevilla in badstad Punta del Este bleek Morabito onder een valse naam jarenlang zijn drugshandel voor te hebben gezet.