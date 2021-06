Mishandeld bij Europese buitengrenzen: VRT NWS sprak met migranten die slachtoffer zijn van illegale terugdrijvingen

Al veertien keer probeerde Fatma met haar zwaar gehandicapte zoon in een draagzak over de grens met Kroatië te geraken. Telkens is ze opgepakt en opnieuw over de grens gezet. "The game", wordt dat hier genoemd. Als in een computerspel, waarbij je telkens als je een grens over kunt steken, een niveau hoger bereikt in het spel.