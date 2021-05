Witte fiets weggenomen op herdenkingsplek van verongelukt meisje in Zemst, moeder verontwaardigd: "Totaal respectloos"

De fiets die op de herdenkingsplaats staat is onbruikbaar. "Die fiets is kapot", legt de moeder van Sofie uit. "De banden staan plat. De ketting ligt eraf. Je kan er niet mee rijden. Wat hier gebeurd is, is gewoon vandalisme, baldadigheid. Dat is totaal respectloos. De fiets is het symbool dat hier staat voor Sofie. Het is ook een aandenken aan alle fietsverkeersslachtoffers in België." Ook de bloemenslinger die aan het stuur van de witte fiets hing werd vernield.