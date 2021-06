Zonhoven krijgt Lieve Baetenplein: auteur jeugdboeken overleed 20 jaar geleden

"In 2001 kwam ze om het leven bij een tragisch verkeersongeval en toen heb ik het laatste boek waar zij aan bezig was, afgemaakt. En dat boek is uitgegeven in 2003", zegt Wietse Fossey, zoon van Lieve Baeten. "De boeken zijn nog altijd te koop. We hebben in het verleden heel wat verjaardagsevenementen gedaan. En volgend jaar bestaat Lotje 30 jaar. Dus ze leeft nog altijd in haar boeken, want elke kleuterjuf die ik spreek en die ik vraag of ze haar kent, kent ze nog steeds."

De eerste boekjes van Lieve Baeten werden uitgegeven bij Clavis, volgend jaar is dat 30 jaar geleden. De boekjes Lotje zijn ondertussen allemaal heruitgegeven en in een nieuw jasje gestoken bij uitgeverij De Eenhoorn.