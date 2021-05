1 op de 3 koelkasten en diepvriezers wordt niet gerecycleerd: "Niet alle schroothandelaars respecteren regels"

Schroothandelaars geven makkelijk 15 euro voor een oude koelkast of afgedankte diepvriezer. Vaak zijn ze echter niet in het bezit van een vergunning. Bovendien is het maar de vraag of zij de schadelijke stoffen in de toestellen manueel verwijderen, zoals de wet verplicht. Als ze dat niet doen, ontsnappen schadelijke stoffen die de ozonlaag afbreken. Zo dragen ze bij aan de opwarming van de aarde. Elk fout verwerkt apparaat komt ook overeen met de CO2-uitstoot die één autorit van 7.500 kilometer veroorzaakt. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen.