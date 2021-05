9 doden bij schietpartij in depot van vervoersmaatschappij in Californië

Het gebeurde rond halfzeven 's ochtends lokale tijd in een depot van de Valley Transportation Authority, een openbaar vervoersbedrijf dat lichte treinen en bussen inzet. De eerste bussen en treinen waren al onderweg. Of de schutter binnen of buiten op de site is beginnen te schieten, is niet duidelijk.

De politie ontving ook informatie als zouden er springtuigen zijn gelegd in het depot. Daarom is de ontmijningsdienst ter plaatse gekomen, die doorzoekt de plaats. Over de motieven van de dader of de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.