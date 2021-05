8 op de 10 werknemers bereid om in geval van ziekte "toch nog iets voor het werk te doen"

Collega’s die zich ziek melden, kunnen al eens rekenen op gefronste wenkbrauwen. Hoeveel wenkbrauwen er precies gefronst worden, is nu onderzocht in opdracht van twee HR-bedrijven die vooral actief zijn op vlak van ziekteverzuim: Mensura, “Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk”, en Certimed, dat medische controles doet.

Wat blijkt ? 64 procent van de werknemers vindt ziekteverzuim van collega’s vervelend. Opvallend, bij de werkgevers maakt slechts 44 procent een punt van dat ziekteverzuim.

Dat collega’s niet blij zijn met ziekteverzuim is evident, zij moeten het werk overnemen of de vervanger op weg helpen. En buiten hun ergernis uiten, kunnen ze niet veel doen. Maar werkgevers hebben wel mogelijkheden, zegt Bart Teuwen van Mensura en Certimed: “Werken tijdens je ziekteverlof is perfect wettelijk. Je kunt als werkgever een gesprek aangaan over de mogelijkheden die iemand nog heeft (om te werken, nvdr), zonder te veroordelen of het zelfs maar te hebben over de medische redenen.”