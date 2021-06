Aalsterse carnavalsvakbond vraagt dat ook de kleine carnavalsgroepen mee mogen overleggen over editie 2022

De overkoepelende vakvereniging van Aalsterse carnavalsgroepen, Carnavalist tot in de kist, wil graag zelf overleggen in naam van alle geregistreerde carnavalsgroepen over de editie van volgend jaar. De burgemeester overlegt samen met het feestcomité en een kleine afvaardiging van Carnavalist tot in de kist, over het komende carnaval. Dit jaar heeft de burgemeester de 6 winnende groepen van de 2 jongste carnavalsedities ook rond de tafel gevraagd.

David Steppe, bestuurslid van vzw Carnavalist tot in de kist, vindt dat jammer. Er lopen een 70-tal groepen mee in de carnavalstoet. Steppe vindt dat die nu niet op een gelijke manier vertegenwoordigd zijn. "En de losse groepen zijn ook niet vertegenwoordigd. We hadden liever gehad dat wij als vertegenwoordiger van alle geregistreerde groepen waren uitgenodigd. Dan met feedback naar die groepen konden toegaan en terugkomen met een gezamenlijk statement naar de burgemeester."