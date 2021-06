Alerte man uit Leke redt zijn gezin uit woningbrand

Uiteindelijk bleek de schade aan het huis nog goed mee te vallen. De brand heeft enkel in de keuken gewoed. In de rest van het huis is er vooral rookschade. Daardoor is het tijdelijk onbewoonbaar. Het wordt enkele dagen poetsen vooraleer alles weer in orde is. Het vuur is ontstaan in de buurt van een koelkast. Wat er precies is fout gelopen is nog niet duidelijk.