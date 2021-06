Bewoners asielcentrum Poelkapelle gevaccineerd: “Grote bereidheid waar we erg blij mee zijn”

Alle bewoners in Poelkapelle kregen het Johnson & Johnson vaccin, omdat er maar 1 spuitje nodig is. Dat gebeurde in het asielcentrum zelf. “Dat is een bewuste keuze, omdat dit het voor ons makkelijker maakt om de vaccinaties te organiseren. Mensen verblijven een bepaalde periode in een asielcentrum, maar je weet nooit hoelang ze er zullen zijn. Voor een tweede inenting zou je ze dan terug moeten oproepen”, zegt Candaele.