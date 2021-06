Atheneum Maaseik organiseert drive-in proclamatie voor laatstejaars

Atheneum Campus Van Eyck in Maaseik organiseert een drive-in op de markt van Maaseik. Directeur Daisy Merlo is blij dat ze dit kunnen doen voor hun leerlingen. "Alle ouders komen met de wagen aangereden, in hun gezinsbubbels. De leerlingen worden per klas geproclameerd en ze krijgen een glaasje achteraf om te toasten. We delen ook goodiebags uit met een glaasje cava voor de ouders, zij kunnen alles volgen via een radiofrequentie in de auto." Om iedereen samen in een zaaltje uit te nodigen, daarvoor is de groep te groot. En iedereen buiten, daarvoor is het Belgische weer te onbetrouwbaar.