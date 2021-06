Bestelwagen botst op tram in Hoboken. Twee inzittenden van tram en bestuurder bestelwagen lichtgewond

Aan de Kolonel Silvertopstraat in Hoboken, bij Antwerpen is een bestelwagen, bij het afslaan, vanochtend tegen een tram aangereden. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In de tram vielen twee lichtgewonden. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder.