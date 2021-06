Camera's tellen transport van gevaarlijke stoffen op de Noord-Zuidverbinding

Welk voorkeurstracé er zal gekozen worden voor de Noord-Zuidverbinding ligt nog niet vast. Maar in alle scenario's is er sprake van tunnels. Daarom meet De Werkvennootschap de komende twee weken ter hoogte van Houthalen-Helchteren hoeveel vrachtwagens met gevaarlijke stoffen er dagelijks over de Noord-Zuidverbinding rijden. Op die manier kan er ingeschat worden welke risico's dat inhoudt als die door tunnels moeten rijden.