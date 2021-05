Dierenbescherming Mechelen start crowdfunding omdat ze in 1 klap 68 verwaarloosde honden opvangt: "Slapeloze nachten"

"We zijn blij dat we de dieren een betere start kunnen geven. Vele zijn er slecht aan toe en hebben medische problemen, zoals cherry eyes waaraan ze geopereerd moeten worden. Ze zien slecht en hebben pijn. We gaan op die 68 honden ook gedragstesten moeten doen, dat is gigantisch veel werk. We maken ons zorgen over hoe we dat praktisch maar ook financieel moeten bolwerken. Normaal hebben we tussen de 30 en 40 honden in ons opvangcentrum. Nu zijn het er in één klap 68. Dat is serieus slikken en een financiële nachtmerrie, gezien de toestand waarin de honden zich bevinden", aldus nog Kerselaers. (Lees verder onder foto)