Drie obussen uit WOI gevonden in stadstuin centrum Lier. Buurtbewoners geëvacueerd

Bij graafwerken in een privétuin in de Lantaarnstraat in Lier zijn vanochtend rond half negen drie Belgische obussen gevonden uit WO I. Zoals de procedure voorschrijft, is de ontmijningsdienst van het leger, DOVO meteen ter plaatse gekomen. "Die hebben snel vastgesteld dat er geen ontstekingsmechanisme aanwezig was, zodat er geen gevaar was voor de omgeving. Bij explosiegevaar in het midden van de stad, ons horecacentrum, kunnen we niet voorzichtig genoeg handelen", zegt waarnemend burgemeester van Lier Rik Verwaest (N-VA).