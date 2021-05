Roeselare vormt Duitse bunker uit WO II om tot memoriaal voor Poolse bevrijders: "Erkenning voor hun nakomelingen"

“De Duitse bunker ligt midden in de stad, in de wijk Krottegem”, zegt de initiatiefnemer Dirk Lievens (CD&V), schepen van Erfgoed. “De bunker is perfect bewaard gebleven en we zullen het huren van de eigenaar om er een uniek hoofdstuk van onze geschiedenis in te vertellen. Niet alleen over de bevrijding in 1944 door de troepen van de legendarische generaal Maczek, maar ook over de communicatiebunker zelf, de rol van de Poolse brigade in WOII en het lot van de Poolse soldaten na de wereldoorlog.”