Haar in de boter tussen Brussel en Bern: Zwitserland stopt onderhandelingen met EU over onderlinge handelsrelaties

We hebben het wellicht niet in de gaten, maar Zwitserland is voor de EU een belangrijke handelspartner: de vierde in de rangschikking, na China, de VS en het VK. Bijna 7 % van de Europese export gaat naar Zwitserland en omgekeerd zijn Zwitserse producten goed voor 5,7 % van de totale import in de EU. De relatie is voor de Zwitsers natuurlijk nog belangrijker: de helft van wat ze invoeren komt uit EU-landen en ruim 40 % van wat ze uitvoeren komt daar terecht.

In principe krijgen de EU en Zwitserland vrije toegang tot elkaars markt. In 1972 al sloten ze een vrijhandelsakkoord. In 1999 volgden zeven bilaterale overeenkomsten voor zeven sectoren (zoals landbouwproducten of luchtvaart) en in 2004 volgden nog meer bilaterale afspraken, ondermeer over onderwijs, de strijd tegen fraude en de aansluiting van Zwitserland bij de Schengenzone. Alles bij elkaar zijn er nu meer dan 120 aparte overeenkomsten van kracht.